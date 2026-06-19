Проинфляционные риски будут способствовать замедлению темпов снижения ставки ЦБ РФ - "Гарда Капитал"

Проинфляционные риски в дальнейшем будут способствовать замедлению темпов снижения ставки ЦБ РФ, говорится в комментарии инвестиционного стратега компании "Гарда Капитал" Александра Бахтина.

Банк России опустил ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25%, хотя базово рынок ждал минус 50 б.п., отмечает эксперт. По его мнению, пространство для очередного небольшого секвестра оставалось у ЦБ благодаря крепкому весеннему рублю, снижению инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

"Вместе с тем, темпы роста зарплат остаются высокими и продолжают опережать рост производительности труда, внешние риски - как проинфляционные, так и геополитические - тоже однозначно повысились, - указывает Бахтин. - Рубль, по нашим ожиданиям, в течение лета ослабится до 76-78 за доллар, добавив проинфляционный фактор. Поэтому взгляд на июльское заседание пока осторожный - возможны как снижение ставки еще на 25 б.п., до 14%, так и пауза. Прогноз на конец года остается прежним - 13%".

По мнению эксперта, проинфляционные риски - бюджет, осеннее повышение тарифов ЖКХ, сезонное ослабление рубля - будут способствовать замедлению темпов снижения "ключа".

"Для рубля исход сегодняшнего заседания более благоприятен, чем ожидалось, - полагает Бахтин. - Снижение ставок будет происходить медленнее, и соответственно, системное давление на нацвалюту будет менее выраженным. Рубль продолжит опираться на приток повышенной экспортной выручки ближайшие 1,5-2 месяца, но, как правило, с третьего квартала уже наблюдается оживление импорта, плюс валюта покупается населением под отпуска".

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