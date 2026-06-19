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19 июня 2026 года 14:03
Freedom Global подтверждает прогнозную цену акций Роснефти на уровне 600 руб
Freedom Global подтверждает прогнозную стоимость акций "Роснефти" на уровне 600 рублей за штуку, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой. Акционеры эмитента на годовом общем собрании ожидаемо одобрили дивиденд за четвертый квартал 2025 года в размере 2,27 руб. на бумагу с доходностью 0,7%. Общий размер дивиденда компании за ушедший год составит 13,83 руб. с доходностью 4,2%, что ниже инфляции за период, но для "Роснефти" распределение прибыли между держателями ее бумаг в условиях, когда она показывает не лучшие годовые финансовые результаты, скорее является показателем ее высокого уровня корпоративного управления, отмечает эксперт инвесткомпании. Согласно дивидендной политике, "Роснефть" ежегодно направляет на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО. "По нашему мнению, запуск первой очереди проекта "Восток Ойл" (сентябрь) может стать фактором долгосрочной инвестиционной привлекательности акций "Роснефти" и позитивно повлиять на ее финансовые результаты по МСФО, начиная с итогового релиза за 2026 год", - пишет Мильчакова. Также обращает внимание аналитик Freedom Global, скорее всего, программа buyback в текущем году не будет продлена, а основной формой вознаграждения акционеров останутся дивиденды. "Мы подтверждаем целевую цену в 600 руб. по акции "Роснефти", рейтинг - "покупать", - сообщается в обзоре эксперта. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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