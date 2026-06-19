S&P 500, вероятно, покажет боковую динамику в ближайшее время - "Финам"

Вероятно преобладание боковой динамики индекса S&P 500 в ближайшее время, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Финам" Егора Вершинина.

Основные фондовые индексы США в четверг росли, они повысились в пределах 1,9%, констатирует эксперт. При этом в пятницу фьючерсы на индексы США умеренно убавляют в отличие от индексов стран Азии и Европы.

Биржи США будут закрыты в пятницу.

"Технически на дневном графике S&P 500 пробил нижнюю границу восходящего канала и перешел в боковое движение, а полосы Боллинджера сохраняют умеренно "бычий" наклон. Индекс вышел из зоны перекупленности, а RSI вернулся в нейтральную область - это указывает на то, что фаза обновления исторических максимумов, вероятно, завершена и в ближайшее время преобладать будет боковая динамика", - пишет Вершинин.

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