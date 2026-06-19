"Финам" понизил рейтинг акций Intel до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Intel Corp. с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $105,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения 21,1%, говорится в материале аналитика Максима Абрамова.

Эксперт отмечает, что за последние три месяца акции компании выросли в цене на 169%. Поддержку оказывали новости о стратегическом партнерстве с Foxconn в сфере ИИ-инфраструктуры, участии в проекте Terafab, а также недавние заявления президента США о сотрудничестве компании с Apple Inc. в производстве чипов.

"Мы полагаем, что данные факторы уже в значительной степени учтены в текущей цене. При этом также принимаем во внимание геополитическую напряженность на Ближнем Востоке и сохраняющееся торговое противостояние между США и Китаем, - пишет Абрамов. - Фундаментальные показатели эмитента и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, поэтому мы не видим оснований для пересмотра целевой цены. В связи с этим считаем, что недавний рост котировок бумаг выглядит неоправданным, что указывает на переоцененность и повышенный риск коррекции".

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