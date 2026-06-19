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19 июня 2026 года 12:18
S&P 500 обладает потенциалом падения к 7300п и ниже - "Велес Капитал"
Индекс S&P 500 обладает потенциалом падения в район 7300 пунктов и даже ниже в сложившихся условиях, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Фондовый рынок США в середине июня столкнулся с противоречивыми факторами, констатирует эксперт. С одной стороны, оптимизм инвесторов вызвали надежды на улучшение ситуации на Ближнем Востоке и ослабление инфляционных ожиданий. С другой стороны, ФРС (во главе с новым председателем Уоршем) заняла чуть более жесткую позицию и сигнализировала возможное повышение процентных ставок в 2026 году, поддержав доллар и вызвав продажи акций. Индекс S&P 500 на таком фоне вернулся ниже поддержки в 7480 пунктов, неспособность отвоевать которую может предвещать движение в район 7300 пунктов и ниже, прогнозирует Кожухова. Настроения в IT-секторе при этом также остаются переменчивыми и колеблются между желанием инвесторов зафиксировать прибыль у рекордов и нарастить позиции у локальных минимумов, указывает она. Из ключевых зарубежных экономических событий следующей недели можно отметить, по мнению аналитика инвесткомпании, предварительные оценки деловой активности в секторах производства и услуг стран Европы и США за июнь, пересмотренный ВВП США за 1К26, базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы, заказы на товары длительного пользования, торговый баланс, данные по рынку жилья США, окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июнь, индекс делового климата Ifo и потребительского климата Gfk по Германии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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