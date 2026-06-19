Настроения на рынке акций РФ в целом остаются пессимистичными - "Велес Капитал"

Настроения на российском рынке акций в целом остаются пессимистичными, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Российский фондовый рынок на следующей неделе будет отыгрывать в том числе итоги заседания ЦБ РФ. Консенсус-прогноз предполагает сокращение ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых - нейтральный для настроений сценарий, который вряд ли остановит продажи акций и удержит индекс Мосбиржи от обновления минимума 2024 года (на уровне 2370 пунктов) при сохранении текущих "медвежьих" факторов, указывает эксперт.

Настроения в российских акциях в целом остаются пессимистичными ввиду усиления геополитической напряженности в украинском конфликте: введения новых санкций (прежде всего против энергетического сектора) и возможного расширения ограничений (в том числе со стороны США), отмечает Кожухова.

Негативное влияние на нефтяных эмитентов оказывают и более низкие мировые цены на нефть.

В то же время, обращает внимание аналитик "Велес Капитала", если ЦБ пойдет на сокращение ставки более чем на 50 б.п. или заметно смягчит сигнал (не является базовым сценарием), рынок может отступить от многомесячных минимумов, продолжая следить за сырьевыми площадками и новостями в отношении украинского конфликта.

Для индекса РТС дополнительным негативным фактором может стать более слабый рубль, хотя сам долларовый индикатор находится заметно выше минимумов 2025 года, говорится в обзоре эксперта инвесткомпании.

На корпоративном "фронте" в РФ на следующей неделе запланирована публикация финансовых результатов "ДОМ.РФ" за май, а также начало торгов акциями "Инкаб Холдинга" после IPO. В макроэкономическом календаре Кожухова отмечает промышленное производство России за май.

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