Завершение недели на рынке акций РФ зависит от итогов заседания ЦБ - ПСБ

Завершение текущей торговой недели на российском рынке акций зависит от итогов июньского заседания Банка России, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Фондовый рынок смотрится откровенно слабо и безыдейно, но текущая ситуация располагает к отскоку, отмечает эксперт: нефтяные котировки пытаются вернуться выше $80 за баррель, индекс Мосбиржи в четверг вышел в зону среднесрочной поддержки и уже выглядит перепроданным, что повышает чувствительность рынка к новостному фону.

"Полагаем, что в случае отсутствия негативных сюрпризов от заседания ЦБ индекс Мосбиржи постарается удержаться в нижней части диапазона 2430-2520 пунктов, выпадение из которого способно открыть дорогу к заметно более низким уровням", - пишет Локтюхов.

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