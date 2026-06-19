Решение ЦБ по ставке вряд ли переломит нисходящий тренд индекса Мосбиржи - "Алор Брокер"

Любое решение Банка России по ключевой ставке по итогам заседания в пятницу, 19 июня 2026 года, в целом вряд ли переломит текущий нисходящий тренд по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

Распродажи на российском рынке акций в четверг ускорились, индекс Мосбиржи обновил полуторалетние минимумы, при этом объемы торгов резко выросли, уйдя в районе 100 млрд руб., констатирует эксперт. Это говорит о сокращении среднесрочных позиций по акциям крупных инвесторов, отмечает он.

"Сейчас российский рынок акций выглядит сильно перепроданным, не исключаем, что "на ставке" будет попытка отскока, но она вряд ли перерастет в восходящий тренд или хотя бы отправит рынок в долгосрочный боковик. Все негативные факторы продолжают действовать, и снижением ключевой ставки ЦБ РФ лишь на 0,5 п.п. их не перебить", - пишет Зацепин.

Некоторую поддержку "быкам", а особенно сильно просевшим акциям нефтянки, может оказать отскок нефти, обращает внимание аналитик инвесткомпании.

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