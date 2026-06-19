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19 июня 2026 года 09:41
Решение ЦБ по ставке вряд ли переломит нисходящий тренд индекса Мосбиржи - "Алор Брокер"
Любое решение Банка России по ключевой ставке по итогам заседания в пятницу, 19 июня 2026 года, в целом вряд ли переломит текущий нисходящий тренд по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина. Распродажи на российском рынке акций в четверг ускорились, индекс Мосбиржи обновил полуторалетние минимумы, при этом объемы торгов резко выросли, уйдя в районе 100 млрд руб., констатирует эксперт. Это говорит о сокращении среднесрочных позиций по акциям крупных инвесторов, отмечает он. "Сейчас российский рынок акций выглядит сильно перепроданным, не исключаем, что "на ставке" будет попытка отскока, но она вряд ли перерастет в восходящий тренд или хотя бы отправит рынок в долгосрочный боковик. Все негативные факторы продолжают действовать, и снижением ключевой ставки ЦБ РФ лишь на 0,5 п.п. их не перебить", - пишет Зацепин. Некоторую поддержку "быкам", а особенно сильно просевшим акциям нефтянки, может оказать отскок нефти, обращает внимание аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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