Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2420-2470п в пятницу - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2420-2470 пунктов на торгах в пятницу, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Внимание инвесторов в пятницу будет приковано к главному событию недели - заседанию Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. отмечают эксперты.

Решение по ключевой ставке будет опубликовано в 13:30 мск, а в 15:00 мск начнется пресс-конференция главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.

"Наш базовый прогноз предполагает снижение ставки на 50 базисных пунктов, до 14% годовых", - отмечают в инвесткомпании.

"До оглашения итогов участники торгов предпочтут не предпринимать активных действий, на рынке акций возможна слабая волатильность. Однако после публикации релиза возможны резкие движения. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи будет двигаться в пятницу в диапазоне 2420-2470 пунктов", - пишут аналитики в комментарии.

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