Курс рубля в июне-июле, скорее всего, останется сравнительно стабильным - УК ПСБ

Курс рубля в июне-июле, скорее всего, останется сравнительно стабильным, полагает начальник аналитического отдела УК ПСБ Александр Головцов.

"Курс рубля в июне-июле, скорее всего, останется сравнительно стабильным. На внутренний рынок с традиционной двухмесячной задержкой будет поступать валюта от экспорта нефти по сравнительно высоким ценам апреля-мая, которые Минэкономразвития России оценил на уровне 94,9 и 86,5 долларов за баррель Urals, соответственно - почти вдвое выше, чем в начале года. Кроме того, в июле у нефтяников будет повышенная потребность в рублях из-за квартальной уплаты НДД", - отмечает эксперт.

Объем покупок валюты Центробанком по поручению Минфина в рамках бюджетного правила пока очень скромен по сравнению с внешнеторговым профицитом, полагает Головцов. По его оценке, оживление импорта пока очень умеренно: последняя доступная статистика за апрель показала его рост всего на 9% год-к-году.

Вероятно, основная часть движения к прогнозным 80 руб./$1 реализуется ближе к декабрю, полагает стратег.

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