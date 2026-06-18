Рубль удержался от глубокой просадки - "БКС МИ"

Рубль в четверг удержался от глубокой просадки, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина.

Рубль в четверг открылся вниз к юаню и некоторое время активно дешевел, напоминает аналитик. Пара CNY/RUB установила недельный минимум на отметке 10,87 руб. Вскоре российская валюта отыграла почти все ощутимые дневные потери, но развить импульс восстановления не сумела и консолидируется в небольшом минусе.

"Кроме ограниченности притока иностранной валюты от экспорта и роста спроса на нее со стороны импорта, давление на курс рубля может оказывать ухудшение геополитической обстановки, связанной с украинским конфликтом, - считает Бабин. - Это провоцирует распродажи акций и рублевых облигаций, а часть вырученных от данных операций средств может идти в инвалюту, которую многие воспринимают в качестве защитного актива".

По оценке стратега, динамика пары CNY/RUB остается в русле сценария, согласно которому котировки движутся к промежуточному сопротивлению в виде круглого уровня 11 руб./юань.

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