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18 июня 2026 года 17:30
Базовым сценарием остается снижение ставки ЦБ РФ на 25 б. п. на заседании 19 июня - Альфа-банк
Базовым сценарием остается снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б. п. на заседании 19 июня, говорится в обзоре Альфа-банка. Экономисты банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк обращают внимание на свежие данные Росстата, согласно которым рост цен за 9-15 июня замедлился до 0,15% н/н с 0,20% н/н неделей ранее. Рост цен с начала месяца составил 0,38%. "Несмотря на некоторое замедление, инфляционное давление остается повышенным, что отражается в выходе недельной инфляции за верхнюю границу диапазона исторических недельных значений,- указывают эксперты. - С учетом рисков со стороны розничных поставок топлива высокий темп роста цен, скорее всего, сохранится в ближайшие недели. Наш прогноз по инфляции на июнь остается на уровне 0,87% м/м". Инфляционные ожидания населения снизились с 13,0% в мае до 12,4% в июне, что стало минимальным значением за последние 2 года. На взгляд экономистов Альфа-банка, снижение инфляционных ожиданий является позитивным сигналом для ЦБ РФ, однако их текущий уровень все еще остается повышенным, а высокое инфляционное давление в июне, особенно на топливных товарах, может снова развернуть их в июле. "В этой связи мы считаем, что текущее снижение инфляционных ожиданий, скорее всего, не окажет значительного влияния на решение по ключевой ставке в эту пятницу, так как регулятор захочет сначала подтвердить устойчивость этого тренда", - пишут эксперты. Согласно мониторингу предприятий ЦБ РФ, индикатор бизнес-климата в июне составил 1,1 п. после 1,7 п. в мае. Оценка текущей ситуации немного улучшилась как по спросу, так и по объемам производства, подчеркивается в обзоре. "При этом краткосрочные ожидания показывают обратную картину - предприятия ухудшили свои прогнозы по дальнейшему спросу и выпуску, -подчеркивают Орлова и Кобяк. - Мы полагаем, что опубликованный индикатор бизнес-климата дает неоднозначные сигналы и может нести проинфляционные риски из-за потенциального ухудшения ситуации на стороне предложения. В целом нашим базовым сценарием остается снижение ставки на 25 б. п. на заседании 19 июня". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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