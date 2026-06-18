Базовым сценарием остается снижение ставки ЦБ РФ на 25 б. п. на заседании 19 июня - Альфа-банк

Базовым сценарием остается снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б. п. на заседании 19 июня, говорится в обзоре Альфа-банка.

Экономисты банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк обращают внимание на свежие данные Росстата, согласно которым рост цен за 9-15 июня замедлился до 0,15% н/н с 0,20% н/н неделей ранее. Рост цен с начала месяца составил 0,38%. "Несмотря на некоторое замедление, инфляционное давление остается повышенным, что отражается в выходе недельной инфляции за верхнюю границу диапазона исторических недельных значений,- указывают эксперты. - С учетом рисков со стороны розничных поставок топлива высокий темп роста цен, скорее всего, сохранится в ближайшие недели. Наш прогноз по инфляции на июнь остается на уровне 0,87% м/м".

Инфляционные ожидания населения снизились с 13,0% в мае до 12,4% в июне, что стало минимальным значением за последние 2 года. На взгляд экономистов Альфа-банка, снижение инфляционных ожиданий является позитивным сигналом для ЦБ РФ, однако их текущий уровень все еще остается повышенным, а высокое инфляционное давление в июне, особенно на топливных товарах, может снова развернуть их в июле.

"В этой связи мы считаем, что текущее снижение инфляционных ожиданий, скорее всего, не окажет значительного влияния на решение по ключевой ставке в эту пятницу, так как регулятор захочет сначала подтвердить устойчивость этого тренда", - пишут эксперты.

Согласно мониторингу предприятий ЦБ РФ, индикатор бизнес-климата в июне составил 1,1 п. после 1,7 п. в мае. Оценка текущей ситуации немного улучшилась как по спросу, так и по объемам производства, подчеркивается в обзоре.

"При этом краткосрочные ожидания показывают обратную картину - предприятия ухудшили свои прогнозы по дальнейшему спросу и выпуску, -подчеркивают Орлова и Кобяк. - Мы полагаем, что опубликованный индикатор бизнес-климата дает неоднозначные сигналы и может нести проинфляционные риски из-за потенциального ухудшения ситуации на стороне предложения. В целом нашим базовым сценарием остается снижение ставки на 25 б. п. на заседании 19 июня".

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