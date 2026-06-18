"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка против банка "Санкт-Петербург"

"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка / шорт в акциях банка "Санкт-Петербург", открытую 13 марта 2026 года с ожидаемой доходностью 15% на горизонте трех месяцев, сообщается в материале аналитиков.

Акции банка "Санкт-Петербург" начали отставать от рынка после дивидендной отсечки 11 мая. Шорт БСПБ в итоге принес инвесторам 7% доходности (динамика акций БСПБ скорректирована на дивиденды). Доходность идеи против индекса Мосбиржи составила 22%.

"Инвесторы могут закрыть позицию сейчас с прибылью 10%, - отмечает аналитик Егор Дахтлер. - Однако текущий уровень доходности ниже нашего целевого спреда, который составляет 15%. Мы считаем, что основные драйверы идеи еще не отыграны полностью. Вместе с этим рисков для идеи стало меньше. Поэтому мы сохраняем в силе идею "лонг Сбера / шорт БСПБ" еще на месяц".

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