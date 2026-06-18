Фаворитом в секторе ритейла остается Х5 - "БКС МИ"

Фаворитом в секторе ритейла на 3 квартал и год в целом остается ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), говорится в стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций".

"Мы подтверждаем "позитивный" взгляд на ИКС 5 - лидера продуктового ритейла, который выигрывает от тренда на консолидацию отрасли, - пишут эксперты. - Мы несколько понизили целевую цену на фоне продолжающегося давления на цену из-за ожиданий по продаже казначейских акций и снижения потребительской активности. Однако несмотря на замедление темпов роста, мы ждем неплохой динамики выручки и EBITDA компании в ближайшие 12 месяцев, а также дивдоходность на горизонте года около 17%".

"Позитивный" взгляд у аналитиков остается и на акции "Фикс Прайс", но с учетом дивидендной отсечки и слабых результатов по итогам нескольких кварталов подряд понижают целевую цену в ожидании более скромной дивдоходности в последующие годы.

Понижена целевая цена и акций Henderson на фоне непростой макроэкономической среды, сдерживающей спрос на товары не первой необходимости, к которым относится одежда.

"Повышаем до "позитивного" взгляд на "НоваБев" на фоне корректировки цены акций. Компания продолжает показывать хороший рост и улучшает рентабельность, - указывают стратеги БКС. - Сохраняем "нейтральный" взгляд на акции "Магнита" и понижаем целевую цену. Несмотря на сильные позиции на рынке, итоги 2025 года оказались разочаровывающими, а ключевым негативным фактором стало существенное увеличение долговой нагрузки и убыток по итогам года. Дополнительный негатив - рекомендация совета директоров не выплачивать дивиденды".

"Нейтральный" взгляд остается у аналитиков на акции "Мать и дитя" на фоне достижения котировками справедливого уровня. "При этом фундаментально нам нравится бизнес, - пишут эксперты. - Мы считаем, что покупка сети "Эксперт" улучшает перспективы роста компании, и прогнозируем хорошие результаты в 2026 году, а также неплохую дивдоходность на горизонте года".

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