ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку на 50 б.п. в пятницу, 19 июня - Райффайзенбанк

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку на 50 б.п. в пятницу, 19 июня, считают аналитики Райффайзенбанка.

Инфляция медленно ускоряется: по оценкам экспертов банка на основе недельных данных Росстата, к 15 июня она достигла 5,6% г/г (5,49% г/г неделей ранее). И среднесуточный темп роста цен остается на повышенном уровне (выше 0,02%).

"Важно, однако, как оценивает текущие тенденции регулятор. Обычно ЦБ, хотя и должен уделять больше внимания базовой инфляции, не может игнорировать общие тренды, поэтому проявляет большую консервативность, - пишут аналитики. - Несколько смягчить позицию ЦБ в этот раз может снижение инфляционных ожиданий населения, но мы по-прежнему не ожидаем избыточного оптимизма - вероятно снижение на 50 б.п. и сохранение предыдущего сигнала".

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