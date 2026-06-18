Техкартина по индексу Мосбиржи остается слабой - "Финам"

Техническая картина по индексу Мосбиржи остается слабой, говорится в комментарии аналитика "Финама" Андрея Шарова.

Российский рынок акций в четверг, 18 июня, снижается, констатирует эксперт.

Давление на него оказывают падение котировок нефти после заключения промежуточного соглашения между США и Ираном, которое предполагает восстановление движения через Ормузский пролив и ослабление санкций против иранского нефтяного экспорта.

Дополнительным фактором неопределенности остается санкционная риторика Запада в отношении России, а также ожидание решения Банка России по ключевой ставке в пятницу, 19 июня 2026 года.

"После ухода ниже 2500 пунктов техническая картина по индексу Мосбиржи остается слабой. При сохранении негативного внешнего фона индекс может продолжить снижение к зоне 2450 пунктов. В случае улучшения настроений рынок может попытаться вернуться в диапазон 2500-2560 пунктов", - пишет Шаров.

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