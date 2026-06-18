ЦБ РФ, вероятно, понизит ставку на 0,5 п.п. в июне - "БКС МИ"

Банк России, вероятно, понизит ключевую ставку на 0,5 процентных пункта (п.п.), до 14% годовых, в июне 2026 года, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров.

"На наш взгляд, при отсутствии ощутимых проинфляционных шоков регулятор в июле может снизить ставку на 0,25 п.п. и сделать паузу в сентябре (до получения данных по бюджету и оценки влияния роста тарифов на инфляцию и инфляционные ожидания). При необходимости ЦБ может ускорить снижение ставки в осенне-зимний период, когда будут формироваться инвестиционные планы и бюджеты компаний, - говорится в комментарии эксперта. - Прогноз ключевой ставки на конец текущего года не меняем - 13% годовых. В перспективе 2027 года ставка имеет потенциал снижения до 10,5%".

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