Снижение ставки ЦБ РФ в июне, скорее всего, составит 50 б.п. - "Вектор Капитал"

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 19 июня 2026 года, скорее всего, составит 50 базисных пунктов (б.п.), считают аналитики инвестиционной компании "Вектор Капитал".

"Мы считаем, что данные по инфляционным ожиданиям сводят на нет разговоры о том, что регулятор может вдруг взять и снизить ставку на 25 б.п. или вовсе оставить ее без изменений. Остаемся при своем мнении: в пятницу ЦБ РФ снизит ставку на 50 б.п.", - пишут эксперты в комментарии.

Важно помнить, отмечают они, про ситуацию с топливом. Биржевые цены на бензин и дизель хоть отступили от своих максимумов, но все еще сильно выше уровней начала июня. Именно поэтому риторика регулятора останется жесткой.

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