2450п по индексу Мосбиржи - важный уровень поддержки - "Цифра брокер"

Уровень в 2450 пунктов по индексу Мосбиржи в текущий момент стал важной зоной поддержки, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс Мосбиржи утром четверга в моменте опускался ниже 2450 пунктов, но затем немного отыграл падение, констатируют эксперты. Под давлением находятся бумаги "Роснефти", банка "Санкт-Петербург", ВТБ и "Татнефти".

"В последний раз на таких уровнях рынок торговался полтора года назад. Сохраняющаяся неопределенность и слабый спрос на риск продолжают давить на настроения инвесторов, - пишут аналитики. - Уровень 2450 пунктов по индексу Мосбиржи сейчас становится важной зоной поддержки. Ее удержание может стать первым сигналом к стабилизации, а вот дальнейшее снижение способно открыть дорогу к минимумам 2024 года".

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