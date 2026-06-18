Прогноз снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в июне остается в силе - ПСБ

Прогноз снижения ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в пятницу, 19 июня 2026 года, остается в силе, говорится в материале аналитиков банка ПСБ.

"В преддверии заседания регулятора заметное и достаточно системное сокращение инфляционных ожиданий - сильный аргумент продолжить поступательное снижение ключевой ставки (базовый прогноз без изменений: минус 50 б.п. в предстоящую пятницу)", - указывают эксперты.

Устойчивое замедление внутреннего спроса, жесткая денежно-кредитная политика, крепкий рубль и своевременные меры властей по регулированию отдельных рынков товаров и услуг ограничивают развитие инфляционных процессов даже на фоне продолжающейся реализации разовых проинфляционных рисков (колебания цен на овощи и фрукты, рост глобальных цен на сырье и локальные ограничения предложения нефтепродуктов).

Впрочем, отмечают в ПСБ, баланс рисков и стабилизирующих факторов может меняться. "Тем не менее, пока, прогноз инфляции на конец года не меняем и ждем ее закрепления около 5%", - говорится в материале.

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