"Финам" повысил прогнозную цену акций Oracle до $242,15

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Oracle Corp. с $224 до $242,15 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 27,45% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика компании Дмитрия Лозового.

"Мы считаем акции Oracle недооцененными после недавней коррекции, - пишет эксперт. - На наш взгляд, рынок чрезмерно негативно отреагировал на краткосрочные риски, включая сообщения о киберрисках и опасения вокруг роста капитальных затрат. При этом фундаментальная история компании остается сильной: Oracle быстро наращивает облачную инфраструктуру, выигрывает от спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта и сохраняет устойчивый рост выручки и прибыли. В связи с этим текущая просадка котировок может быть интересной точкой для входа в среднесрочную инвестиционную идею".

Oracle - один из крупнейших мировых поставщиков корпоративного программного обеспечения, облачных сервисов и решений для хранения и обработки данных.

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