"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Whoosh

Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) и прогнозную цену 130 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 89%, сообщается в материале аналитиков.

"Whoosh опубликовал нейтральные, на наш взгляд, результаты за 5 месяцев 2026 года, - пишут Полина Панина, Владимир Беспалов и Софья Астрелина. - Количество поездок выросло на 2% г/г до 37,4 млн на фоне более позднего старта проката в ключевых городах присутствия, что частично компенсировалось ростом числа поездок в Латинской Америке и ускорением роста в России в СНГ в мае".

На первые пять месяцев исторически приходится менее 30% поездок Whoosh за год: эксперты ожидают ускорения роста в последующие месяцы за счет восстановления активности пользователей в России и СНГ и роста в Латинской Америке.

Компания также подтвердила свои прогнозы на 2026 год: выручка выше 14 млрд руб. и EBITDA более 4,5 млрд руб. (рентабельность выше 30%).

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