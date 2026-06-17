.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ВК
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 июня 2026 года 17:01
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ВК
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "ВК" с целевой ценой 264 руб. за бумагу, сообщается в материале аналитика Артема Михайлина. "Продолжая путь оздоровления бизнеса и выхода из инвестиционного цикла, группа "ВК" в прошлом году продемонстрировала существенное улучшение рентабельности и сокращение долговой нагрузки, - пишет эксперт. - Мы полагаем, что эта тенденция продолжится в текущем году. Также ожидаем, что с учетом продажи доли в банке Точка компании удастся вернуться к положительному свободному денежному потоку. Темпы роста бизнеса при этом могут оставаться сдержанными". Улучшение динамики доходов, на взгляд аналитика, будет связано с восстановлением рекламного рынка и масштабированием перспективных направлений, включая видеорекламу и социальную коммерцию. Также значимую роль для инвестиционного профиля группы будет играть успешное развитие и начало монетизации мессенджера Max. Ускорение роста должно снизить давление операционных расходов с 2027 года, полагает Михайлин. "ВК" торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2026 года на уровне 7,4х, что предполагает значительную премию к медианному значению технологического сектора в 5,1х, - отмечает стратег. - Мы не считаем премию оправданной, несмотря на позитивные изменения в бизнесе компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
17 июня 2026 года 19:03
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Oracle Corp. с $224 до $242,15 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 27,45% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика компании Дмитрия Лозового. "Мы считаем акции Oracle недооцененными после недавней коррекции, - пишет... читать дальше
.17 июня 2026 года 18:29
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) и прогнозную цену 130 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 89%, сообщается в материале аналитиков. "Whoosh опубликовал нейтральные, на наш взгляд,... читать дальше
.17 июня 2026 года 18:03
"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям Advanced Micro Devices (AMD) с прогнозной стоимостью $334,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 34% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. За прошедшие три месяца акции AMD выросли на 158%,... читать дальше
.17 июня 2026 года 17:32
Freedom Global повысил целевую цену акций ГК "ПИК" на 10%, до 640 руб. за бумагу, сохранив рейтинг "держать", говорится в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. 19 июня акции ГК "ПИК" будут исключены из расчета индексов Мосбиржи и РТС, но, на взгляд эксперта инвесткомпании, эмитент сохранит... читать дальше
.17 июня 2026 года 16:31
"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку акций нефтегазового сектора РФ, говорится в стратегии аналитиков инвесткомпании на 3 квартал 2026 года. Транспортные потоки через Ормузский пролив остаются ключевым фактором для рынка нефти и газа, полагают они. В мае дефицит на мировом рынке... читать дальше
.17 июня 2026 года 16:01
Акции банка "Санкт-Петербург" останутся под давлением в ближайшие месяцы, говорится в комментарии инвесткомпании "Цифра брокер". "Результаты банка "Санкт-Петербург" по РСБУ за май 2026 года оказались слабыми и подтверждают, что банк проходит через непростой период, - отмечают эксперты. - Давление... читать дальше
.17 июня 2026 года 15:31
Акции Норникеля ждут улучшения фундаментального фона для реализации потенциала роста - "Велес Капитал"
Акции ГМК "Норильский никель" ждут улучшения фундаментального фона для реализации потенциала роста, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Бумаги "Норникеля" в среду продолжают отскок наверх, несмотря на приостановку восходящей коррекции цен на драгоценные металлы и... читать дальше
.17 июня 2026 года 14:59
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "позитивную" оценку акций Netflix Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $110 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 40%, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Результаты компании за I квартал обвалили котировки, но главным образом... читать дальше
.17 июня 2026 года 14:26
ПСБ сохраняет осторожную оценку акций ПАО "Соллерс", говорится в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. Продажи "Соллерса" в России в мае 2026 году сократились на 10,4% г/г и составили 2840 автомобилей. По данным компании, продажи автомобилей УАЗ снизились на 19% г/г, до 1965 единиц. В то же... читать дальше
.17 июня 2026 года 13:43
Freedom Global подтверждает прогнозную стоимость акций ГМК "Норильский никель" на уровне 180 рублей за штуку, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Поставки медной продукции и концентрата из России в Китай за первые четыре месяца 2026 года выросли в 1,5 раза, до... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.