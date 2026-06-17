"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций нефтегазового сектора РФ

"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку акций нефтегазового сектора РФ, говорится в стратегии аналитиков инвесткомпании на 3 квартал 2026 года.

Транспортные потоки через Ормузский пролив остаются ключевым фактором для рынка нефти и газа, полагают они. В мае дефицит на мировом рынке нефти превышал 6 млн мбс. Но цены с апреля не росли - страны-потребители активно использовали накопленные коммерческие и стратегические резервы. Такой статус-кво мог сохраняться дольше полугода, а цены на нефть - оставаться приемлемыми для потребителей. Однако договоренность США и Ирана в последние дни меняет расклад в сторону скорого устранения дефицита.

"Наш базовый сценарий предполагал, что конфликт с Ираном завершится в течение нескольких месяцев, - напоминают эксперты. - Так и произошло. При этом ценовые предпосылки для нефти с 2027 года остаются без изменений: исходя из стоимости бурения новой скважины в США, фундаментально обоснованной в долгосрочной перспективе мы считаем цену Brent немногим выше $70/барр. В 2026 г. ожидаем Brent по $89/барр. в базовом сценарии, газ - по $650/тыс. кв. м.".

По мнению аналитиков "БКС МИ", при перспективе высоких цен до конца года из-за блокировки Ормузского пролива США мировому сообществу придется проявить немалую решимость, чтобы восстановить навигацию в проливе. В таком позитивном сценарии страны-потребители быстро расходуют запасы из стратегических резервов, и нефтяные цены ускорят рост выше $100. Средняя цена газа на хабе TTF на 2026 г. составит $1000/тыс. куб. м., а в 2027 г. - $700/тыс. куб. м. В этом случае эксперты предлагают уделить внимание акциям "НОВАТЭКа", "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".

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