Акции банка "Санкт-Петербург" останутся под давлением в ближайшие месяцы - "Цифра брокер"

Акции банка "Санкт-Петербург" останутся под давлением в ближайшие месяцы, говорится в комментарии инвесткомпании "Цифра брокер".

"Результаты банка "Санкт-Петербург" по РСБУ за май 2026 года оказались слабыми и подтверждают, что банк проходит через непростой период, - отмечают эксперты. - Давление наблюдается практически по всем ключевым показателям: чистая прибыль сократилась почти на две трети, рентабельность капитала снизилась до 10,1%, продолжается падение процентных доходов. Дополнительным негативом стал существенный рост операционных расходов и резервов, что привело к увеличению стоимости риска".

На взгляд аналитиков, текущая отчетность отражает ухудшение операционной среды для банка и продолжение тенденций, которые начали проявляться еще весной. Снижение кредитного портфеля, рост расходов и резервирования пока не позволяют рассчитывать на быстрое восстановление финансовых результатов, поэтому в ближайшие кварталы банк останется под давлением, полагают в инвесткомпании.

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