Акции Норникеля ждут улучшения фундаментального фона для реализации потенциала роста - "Велес Капитал"

Акции ГМК "Норильский никель" ждут улучшения фундаментального фона для реализации потенциала роста, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Бумаги "Норникеля" в среду продолжают отскок наверх, несмотря на приостановку восходящей коррекции цен на драгоценные металлы и актуальность среднесрочного медвежьего тренда, в частности, по палладию, отмечает эксперт в комментарии. Акции компании, очевидно, поддерживают попытки возвращения к росту цен на медь.

"С технической точки зрения акции "Норникеля" в 2026 году продолжают чувствовать себя слабо, - указывает Кожухова. - В июне бумаги вернулись к уровням конца апреля при улучшении сигналов дневного и недельного графиков, которые не исключают развития восходящего движения. Акции подошли к району важных сопротивлений 139 руб., стабилизация выше может предвещать движение к пику февраля 166,16 руб., а далее - к 173,20 руб.".

Ускорение покупок, скорее всего, будет наблюдаться при росте цен на палладий и другие производимые "Норникелем" металлы или улучшении настроений на российском фондовом рынке в целом наряду со снижением рубля, считает эксперт инвесткомпании.

"При отсутствии обнадеживающих фундаментальных факторов ближайшие сопротивления могут вернуть краткосрочные продажи в "Норникель", который, тем не менее, сохраняет значительный среднесрочный и долгосрочный потенциал роста", - допускает Кожухова.

Фундаментальная рекомендация для бумаг "Норникеля" остается на уровне "покупать" с целевой ценой 201 руб.

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