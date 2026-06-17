"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "позитивную" оценку акций Netflix Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $110 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 40%, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой.

"Результаты компании за I квартал обвалили котировки, но главным образом потому что менеджмент сохранил консервативный прогноз на 2026 год, а рынок рассчитывал на улучшение ориентиров, - отмечает эксперт. - На наш взгляд, реакция инвесторов была слишком эмоциональной и не отражает фундаментального состояния бизнеса. Считаем, что текущая коррекция создает привлекательную точку входа".

Аналитик ожидает дальнейшего расширения рекламного бизнеса, который постепенно становится важным источником дополнительной выручки и прибыли. Существенный потенциал сохраняется, по мнению Киреевой, и в большей монетизации аудитории через рост ARPU, развитие рекламных тарифов и оптимизацию ценовой политики.

Netflix Inc. - американская компания, владелец крупнейшего в мире стримингового сервиса (доступен более чем в 190 странах мира).

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