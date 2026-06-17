ПСБ сохраняет осторожную оценку акций Соллерса

ПСБ сохраняет осторожную оценку акций ПАО "Соллерс", говорится в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

Продажи "Соллерса" в России в мае 2026 году сократились на 10,4% г/г и составили 2840 автомобилей. По данным компании, продажи автомобилей УАЗ снизились на 19% г/г, до 1965 единиц. В то же время реализация автомобилей Sollers выросла на 19% г/г и достигла 875 машин.

"Продажи компании выглядят слабо на фоне заметного оживления российского авторынка в мае (+20,5% г/г), - отмечает эксперт. - У "Соллерса" падают продажи ключевого для компании бренда УАЗ, который исторически тянул объем. Хотя компания делает ставку на бренд Sollers, где есть рост, но его база пока слишком мала, чтобы компенсировать просадку по УАЗ. Пока сохраняем осторожный взгляд на бумаги "Соллерса".

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