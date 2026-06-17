Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом снижения к 2475п - "Финам"

Индекс Мосбиржи обладает потенциалом снижения к 2475 пунктам при сохранении негативного новостного фона, говорится в комментарии аналитика "Финама" Максима Абрамова.

Российский рынок акций в среду, 17 июня, снижается на фоне ухудшения внешнего фона и усиления санкционной риторики в отношении России, констатирует эксперт.

Давление на настроения инвесторов оказали заявления лидеров G7 о готовности ужесточить санкции против России, а также договоренности об увеличении поставок систем ПВО и дальнобойных систем Украине.

При этом ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 14% годовых на заседании в пятницу, 19 июня, оказывают рынку умеренную поддержку, однако этого пока недостаточно, чтобы компенсировать сохраняющиеся геополитические риски, отмечает Абрамов.

"При сохранении негативного новостного фона индекс Мосбиржи может достичь уровня поддержки в районе 2475 пунктов, в случае улучшения настроений на рынке он может вернуться в диапазон 2500-2560 пунктов", - пишет аналитик "Финама" в комментарии.

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