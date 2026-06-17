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17 июня 2026 года 13:11
Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом снижения к 2475п - "Финам"
Индекс Мосбиржи обладает потенциалом снижения к 2475 пунктам при сохранении негативного новостного фона, говорится в комментарии аналитика "Финама" Максима Абрамова. Российский рынок акций в среду, 17 июня, снижается на фоне ухудшения внешнего фона и усиления санкционной риторики в отношении России, констатирует эксперт. Давление на настроения инвесторов оказали заявления лидеров G7 о готовности ужесточить санкции против России, а также договоренности об увеличении поставок систем ПВО и дальнобойных систем Украине. При этом ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 14% годовых на заседании в пятницу, 19 июня, оказывают рынку умеренную поддержку, однако этого пока недостаточно, чтобы компенсировать сохраняющиеся геополитические риски, отмечает Абрамов. "При сохранении негативного новостного фона индекс Мосбиржи может достичь уровня поддержки в районе 2475 пунктов, в случае улучшения настроений на рынке он может вернуться в диапазон 2500-2560 пунктов", - пишет аналитик "Финама" в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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