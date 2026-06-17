"Финам" повысил рекомендацию для акций РусАла до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций "РусАла" с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 43,6 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 32%, сообщается в материале аналитика Егора Вершинина.

"Отмечаем спекулятивный характер идеи: "апсайд" опирается на дисконт к стоимости активов, прежде всего доли в "Норникеле", а не на улучшение операционного бизнеса, где сохраняются давление крепкого рубля, отрицательный FCF и высокая долговая нагрузка. Реализация потенциала требует еще одного катализатора - возобновления дивидендов "Норникеля" или ослабления рубля", - пишет эксперт.

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