ЦБ РФ, вероятно, понизит ставку до 14% в июне - "Велес Капитал"

Банк России, вероятно, понизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых, по итогам заседания 19 июня 2026 года, при этом осторожность в комментариях может быть усилена, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Динамика последних месяцев отражает постепенное ослабление инфляционного давления в экономике и сокращение разрыва между основными инфляционными индикаторами и целевым ориентиром регулятора в 4%. Однако, отмечает эксперт, часть замедления инфляции связана с волатильными компонентами, тогда как устойчивые показатели инфляции сохраняются выше целевого уровня.

Дополнительными факторами осторожности для ЦБ остаются повышенные инфляционные ожидания населения, проинфляционные риски и неопределенность со стороны бюджетной политики, а также некоторое ускорение недельной инфляции в конце мая-начале июня, указывает Кравченко. Дополнительным источником ценового давления и неопределенности может выступать ситуация на рынке топлива.

Динамика экономического роста также поддерживает вариант осторожного снижения ключевой ставки, указывает аналитик инвесткомпании в обзоре.

"Экономика постепенно возвращается к более сбалансированному состоянию: спрос уже ближе к возможностям предложения, а положительный разрыв выпуска, вероятно, почти исчерпан. Жесткие денежно-кредитные условия продолжают с лагом охлаждать потребительский и инвестиционный спрос, а более сдержанная кредитная активность снижает давление спроса на цены, - пишет Кравченко. - При этом говорить о заметном охлаждении экономики пока рано: активность после слабого начала года частично восстановилась, потребительский спрос все еще поддерживается ростом доходов, а рынок труда остается близким к состоянию полной занятости".

"В этих условиях на заседании Банка России в июне мы ожидаем продолжения снижения ключевой ставки шагом в 50 б.п. - до 14%. Пространство для более широкого шага снижения ставки, на наш взгляд, пока отсутствует, - говорится в материале эксперта "Велес Капитала". - Более того, мы не рассчитываем на смягчение риторики и сигнала ЦБ. Напротив, одновременно со снижением ставки регулятор может несколько усилить осторожность в комментариях, подчеркнув сохранение проинфляционных рисков и необходимость дальнейшего закрепления дезинфляционного тренда".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.