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17 июня 2026 года 10:05
Техническая картина индекса Мосбиржи выглядит слабо - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи может продолжить падение при уходе ниже 2490 пунктов, техническая картина выглядит слабо, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Юлии Голдиной. "Техническая картина выглядит слабо: индекс МосБиржи по-прежнему на годовых минимумах, развить недавний отскок не получилось. Текущая отметка в 2490 пунктов сейчас очень важна. Если не получится ее удержать, снижение бенчмарка продолжится", - пишет эксперт. Вечером в среду должна выйти статистика по инфляции и инфляционным ожиданиям. Если данные окажутся позитивными, будет повод для отскока, отмечает Голдина. 19 июня 2026 года (пятница) состоится ключевое событие месяца - заседание ЦБ РФ и решение по ключевой ставке. Возможно, его итоги смогут приободрить участников рынка, указывает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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