"Финам" рекомендует "держать" акции The Energy Select Sector SPDR Fund с прогнозной ценой $59

"Финам" рекомендует "держать" акции The Energy Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью на уровне $59 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Фонд с начала текущего года показал рост почти на 25%, а многие крупнейшие компании из него смогли обновить свои исторические максимумы, констатирует эксперт. Конечно, основная часть роста была связана с конфликтом на Ближнем Востоке и вызванным им повышением цен на нефть, указывает он.

"В ближайшее время, даже в условиях ожидаемого завершения конфликта, цены на нефть могут остаться на относительно повышенном уровне на фоне необходимости восполнить израсходованные запасы, - пишет Кауфман. - В то же время в более долгосрочной перспективе повышается вероятность очередного профицита на рынке нефти, что, на наш взгляд, ограничивает потенциал американского нефтегаза".

The Energy Select Sector SPDR Fund - ETF, нацеленный на инвестиции в крупнейших представителей. В фонд входят компании, занимающиеся добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа, а также нефтесервисные компании.

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