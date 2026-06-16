Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции Сбербанка с целевой ценой 473,99 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 46% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.

"Сбербанк продолжает подтверждать статус одного из самых устойчивых эмитентов российского рынка, - пишут они. - По итогам 2025 года чистая прибыль достигла 1,7 трлн руб., а за первые пять месяцев 2026 года выросла еще на 21,1%. Банк активно внедряет технологии искусственного интеллекта, рассчитывая повысить эффективность бизнеса и сохранить высокую рентабельность даже в условиях замедления экономики".

Дополнительным аргументом для инвесторов остаются дивиденды: за 2025 год рекомендованы выплаты в размере 37,64 руб. на акцию, а прогноз на следующий год составляет уже 42,3 руб.

При этом Сбербанк, на взгляд аналитиков, сохраняет сильные позиции в кредитовании и называет себя одним из ключевых бенефициаров будущего снижения ставок.

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