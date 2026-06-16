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16 июня 2026 года 14:03
Потенциал роста акций Озон Фармацевтики составляет 58% - "Цифра брокер"
Потенциал роста акций ПАО "Озон Фармацевтика" составляет 58% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Выручка эмитента в I квартале увеличилась на 2,2% по сравнению с 2025 годом и составила 7 млрд рублей, - отмечают эксперты. - Компания продолжает активно инвестировать в развитие - капитальные затраты в I квартале увеличились на 61%, до 1,2 млрд рублей. При этом текущий уровень операционного денежного потока позволяет компании финансировать развитие бизнеса, обслуживать обязательства по долгу и факторингу, сохраняя свободный денежный поток в зоне положительных значений". На основе своих расчетов аналитики "Цифра брокер" установили справедливую стоимость акций "Озон Фармацевтики" на горизонте следующих 12 месяцев на уровне 73 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста на 58% от текущих уровней. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОЗОН/ФАРМАЦЕВТИКА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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