Новый выпуск бондов ЭН+ Гидро интересен при ставке купона от 8,2% - "Эйлер"

Новый выпуск бондов "ЭН+ Гидро" серии 001РС-10 интересен при ставке купона от 8,2%, полагают эксперты аналитической компании "Эйлер".

ООО "Эн+ Гидро" 19 июня планирует собрать заявки на размещение 2-летнего юаневого выпуска серии 001РС-10. Купонный период - месяц. Ориентир ставки ежемесячных купонов - не выше 8,75-9,00% (YTM 9,11-9,38%). Номинальная стоимость - CNY1000. Минимальная заявка - эквивалент 1,4 млн руб. в юанях.

" Традиционно в периметр сделки включен весь энергетический сегмент ЭН+ ГРУП за счет безотзывных оферт от ЭН+ Холдинг и ЭН+ Генерация, - отмечают эксперты в комментарии. - Целью размещения, вероятнее всего, является рефинансирование короткого долга, поскольку на текущий год приходится пик погашений обязательств заемщика. На наш взгляд, выпуск интересен при ставке купона от 8,2%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.