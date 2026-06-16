"БКС МИ" сохраняет "позитивную" оценку акций Озона

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 6400 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Марины Кичкайло.

Эмитент погасил 7,42 млн акций для устранения размытия капитала компании, которое возникло по итогам допэмиссии под программу мотивации.

Речь идет о погашении 7 млн 421 тыс. 626 обыкновенных акций, говорится в сообщении Ozon.

"Новость не меняет фундаментальный кейс и влияет преимущественно на краткосрочный новостной фон. Компания подтверждает прозрачность подхода к мотивационной программе и улучшает корпоративное качество, - пишет эксперт. - По нашей оценке, ключевыми драйверами переоценки на горизонте до трех лет остаются рост оборота (GMV), увеличение доли высокомаржинальных сегментов, траектория выхода на устойчивую чистую прибыль и закрепление дивидендной практики. Устранение размытия и наличие обратного выкупа могут поддержать сентимент, не выступая при этом самостоятельным фактором переоценки".

"У нас "позитивный" взгляд на акции "Озона", от которого мы ждем продолжения роста оборота выше рынка при улучшении рентабельности в 2026 году, - указывает Кичкайло. - Акции торгуются по 4,0x EV/EBITDA, на базе нашего прогноза EBITDA на 2026 год, что привлекательно для компании только в последние годы вышедшей на положительную EBITDA".

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