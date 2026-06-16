Средняя цена нефти Brent в 2026г составит $80-90/барр. - УК" Первая"

Средняя цена нефти Brent в 2026 году составит $80-90 за баррель, говорится в комментарии старшего аналитика УК" Первая" Анны Бутенко.

"До заключения меморандума между США и Ираном ситуация с нефтяными ценами развивалась по рисковому (оптимистичному для цен на нефть) сценарию конфликта, при котором средняя ожидаемая цена Brent по году составляет $95/барр., а по корзине нефти РФ - $76/барр., - отмечает эксперт. - Очевидно, что процесс восстановления доверия между сторонами, и соответственно нефтяных цен не будет быстрым. Нельзя исключать и откаты в достижении договоренностей".

В любом случае конфликт уже привел к сокращению мировых запасов более чем на 1 млрд барр., восстановление которых, на взгляд Бутенко, будет служить поддержкой для цен как в текущем, так и в следующем году.

Поэтому аналитик не ждет, что цена на нефть в текущем году опустится к "доконфликтным" уровням (ниже $70/бар), и рассчитывает на среднюю по году цену нефти Brent в диапазоне $80-90/барр., что является более чем комфортным уровнем как для российских нефтяных компаний, так и для бюджета, даже при повышенных дисконтах на российскую нефть.

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