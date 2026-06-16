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16 июня 2026 года 09:47
Снижение ставки ЦБ РФ в июне может составить 50 б.п. - "Т-Инвестиции"
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 19 июня 2026 года может составить 50 базисных пунктов (б.п.), считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. "Ожидаем, что регулятор смягчит риторику относительно жесткой апрельской и снизит ставку на 50 б.п. На текущей неделе в дискуссию о траектории движения ставки добавилась важная переменная - сделка между США и Ираном. Новости по урегулированию конфликта для решений ЦБ играют скорее в пользу смягчения. Это связано с тем, что внешняя турбулентность и всплеск глобальной инфляции были в топе беспокойств регулятора на заседаниях в марте-апреле, - пишет эксперт в комментарии. - Когда фокус смещается с внешних рисков, на первый план выходят внутренние факторы - а они, на наш взгляд, создают гораздо более сильные предпосылки для смягчения". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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