Продолжение снижения ставки ЦБ РФ может оказать поддержку рынку ОФЗ в 2026г - УК "Первая"

Продолжение цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ может оказать поддержку рынку облигаций в текущем году, говорится в комментарии аналитиков УК "Первая".

"Главным событием недели на локальном долговом рынке станет заседание Банка России, на котором ожидаем снижение ключевой ставки на 50 б.п., до 14% годовых. В фокусе внимания остаются данные по инфляции и аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Кроме того, будут опубликованы данные по инфляционным ожиданиям населения и мониторинга предприятий, - пишут эксперты. - В базовом сценарии мы предполагаем, что цикл снижения ключевой ставки продолжится в 2026 году в условиях замедления инфляции и более сдержанной экономической динамики. Это может оказать поддержку рынку облигаций в текущем году".

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