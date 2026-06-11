Рынок акций может удержать позиции в диапазоне 2500-2600 индекса Мосбиржи на следующей неделе - ПСБ

Рынок акций может удержать позиции в диапазоне 2500-2600 индекса Мосбиржи на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков ПСБ.

Российский фондовый рынок на неделе продолжил волну снижения, индекс Мосбиржи потерял порядка 2,5% и отступил в нижнюю половину диапазона 2500-2600 пунктов, отмечают эксперты. Этому способствовали крепкий рубль, неопределенность по геополитике и риски в экономике.

По мнению аналитиков банка, на следующей неделе рынок может попытаться удержать позиции в диапазоне 2500-2600 пунктов индекса Мосбиржи, а основное внимание инвесторов будет сосредоточено на заседании ЦБ РФ, на котором регулятор, по их мнению, может снизить ставку на 50 б.п., до 14%.

"В такой ситуации рынок может подняться в середину обозначенного диапазона, а основной спрос сосредоточится в акциях компаний, зависящих от ставок в экономике - девелоперы, финсектор, компании с существенным уровнем долга", - прогнозируют в ПСБ.

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