"АКБФ" открыл торговую идею: покупать акции КАМАЗа с целью 78,17 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею "покупать акции ПАО "КАМАЗ" с целью 78,17 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 46%, сообщается в материале аналитиков.

Эмитент сохраняет лидерские позиции на российском рынке тяжелых грузовиков с долей 43% и продолжает наращивать присутствие даже в условиях сложной рыночной конъюнктуры, отмечают эксперты. По итогам 2025 года продажи выросли на 9%, а доля компании на российском рынке увеличилась с 18% до 33%.

Поддержку бизнесу оказывает государственная политика по ограничению импорта грузовой техники, обращает внимание в инвесткомпании: рост утилизационного сбора, обсуждение новых требований к импортерам и снижение поставок иностранных производителей. Уже в I квартале соотношение российских и зарубежных грузовиков на рынке изменилось с 47:53 до 58:42 в пользу отечественных брендов.

Несмотря на убыток по итогам 2025 года и предстоящую допэмиссию, аналитики "Цифра брокера" отмечают высокий потенциал восстановления финансовых показателей "КАМАЗа" на фоне ожидаемого снижения ставок, господдержки и сокращения долговой нагрузки. Дополнительным фактором остается высокая роль компании в выполнении государственных заказов и реализации программ импортозамещения.

"Динамика котировок акций эмитента в значимой для кратко- и среднесрочных оценок мере подвержена влиянию циклов роста и спада спроса на бумаги компаний средней и малой капитализации. Отчасти популярность данных бумаг зачастую связана с тем, что вследствие своей сравнительно низкой ликвидности и отсутствия покрытия крупными фондами такие акции сравнительно слабо подвержены негативной переоценке под влиянием нерыночных факторов, а также событий внутреннего рынка, способных вызвать значительный, но краткосрочный по характеру рост рыночной волатильности, - пишут аналитики в обзоре. - С другой стороны, при снижении внешних и внутренних инвестиционных рисков сравнительно слабое "покрытие" данных бумаг крупными фондами транслируется в формирование нестабильной динамики этих акций относительно широкого рынка".

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