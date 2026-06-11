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11 июня 2026 года 12:40
"Цифра брокер" рекомендует "продавать" акции Аэрофлота
"Цифра брокер" рекомендует "продавать" акции ПАО "Аэрофлот" с прогнозной стоимостью на уровне 53 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Операционные результаты эмитента за май 2026 года выглядят умеренно, констатируют эксперты. Несмотря на небольшое снижение пассажиропотока на внутренних направлениях, компания продолжает наращивать международные перевозки, где рост почти достиг 12%. Дополнительным позитивным сигналом остается высокая занятость кресел - почти 90%, что говорит о сохранении устойчивого спроса на авиаперевозки, отмечают в инвесткомпании. "С учетом начала летнего туристического сезона мы ожидаем дальнейшее улучшение операционных показателей в ближайшие месяцы, прежде всего за счет международных маршрутов и традиционно высокого спроса на перелеты в период отпусков. Наш таргет по акциям "Аэрофлота" - 53 рубля ("продавать")", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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