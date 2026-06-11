"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций ЮГК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) с прогнозной стоимостью на уровне 0,9 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Росимущество после признания несостоявшимся третьего аукциона по продаже 67,2% акций золотодобывающего ПАО "Южуралзолото группа компаний" и других активов, входящих в группу ЮГК, планирует провести новые торги в формате голландского аукциона, сбор заявок на участие в котором будет проходить с 11 по 18 июня 2026 года), сообщило ведомство (итоги будут подведены 19 июня).

"Новость негативна для рыночных настроений. На наш взгляд, очередной аукцион усиливает неопределенность по поводу будущего компании, что негативно влияет на котировки, - пишут эксперты. - Сохраняем "нейтральный" взгляд. В спотовых ценах акции ЮГК торгуются с мультипликатором Р/Е на уровне 4х против исторических 6,2х. С учетом наших прогнозов на двенадцать месяцев целевой Р/Е на 2027 год будет на уровне 3х. Несмотря на сильный фундаментальный кейс, мы сохраняем дополнительную премию за риск при расчете стоимости акционерного капитала".

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