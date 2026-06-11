"Финам" рекомендует "покупать" акции VanEck Gold Miners ETF с прогнозной ценой $121,1

"Финам" рекомендует "покупать" акции VanEck Gold Miners ETF с прогнозной стоимостью на уровне $121,1 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 53,7%, сообщается в материале аналитика Егора Вершинина.

В составе фонда представлены ведущие золотодобывающие компании глобального рынка, которые будут интересны для покупки за счет высокого спроса на золото со стороны центральных банков, геополитической неопределенности и ожидаемого роста цены металла до $5000 за унцию к концу 2026 года, отмечает эксперт.

При этом, предупреждает Вершинин, сохраняются риски ужесточения денежно-кредитной политики, валютной волатильности, снижения цен на золото и роста операционных издержек добывающих компаний.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.