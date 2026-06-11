Рубль может завершить текущую неделю около 10,55-10,65 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Пара юань/рубль может завершить текущую неделю вблизи уровней 10,55-10,65 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рынок в целом вернулся к уровням до начала спекулятивного движения перед анонсом июньских объемов покупок Минфином. В текущих условиях короткую рабочую неделю курс может завершить вблизи 10,55-10,65 руб. за юань", - отмечают эксперты в комментарии.

Утром четверг представители Ирана объявили о полном перекрытии Ормузского пролива. Официальное подтверждение данного факта может помочь котировкам нефти марки Brent к вечеру вернуться ближе к $95 за баррель, полагают в банке.

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