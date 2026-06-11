Индекс Мосбиржи попытается показать отскок - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи попытается показать отскок, однако заметного роста российского рынка акций без устранения причин его слабости не будет в ближайшее время, говорится в обзоре главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

Индикатор в среду вновь обновил годовые минимумы, где начались серьезные покупки, в результате чего индикатор опять закрылся выше отметки 2500 пунктов, констатирует эксперт.

Во многом росту способствовало заявление президента РФ Владимира Путина, что снижение инфляции позволяет рассчитывать на уменьшение ключевой ставки ЦБ РФ, отмечает он.

Лучше рынка были наиболее упавшие ранее акции сильно закредитованных эмитентов ( ГК "Самолет", "Евротранс", АФК "Система"). "Основной вклад в этот подъем внесло закрытие "шортов". По-прежнему считаем эти бумаги, особенно первые две, очень рискованными для включения в инвестиционные портфели", - пишет Зацепин.

"В целом же за последние два дня мы видели обновление годовых минимумов с пробоем психологически важной отметки 2500 по индексу Мосбиржи и откуп просадок. Таким образом, сила преграды 2500 пунктов увеличилась. Можно ждать формирование более сильного отскока от нее и снятие технической перепроданности в ближайшее время, но какого-то заметного роста рынка без устранения причин его слабости не будет", - указывает аналитик инвесткомпании.

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