Рубль останется в нижней части диапазона 10,5-11 руб./юань в четверг - ПСБ

Преддверие выходных дней сдержит колебания валютных курсов на торгах в четверг, пара юань/рубль останется в нижней части диапазона 10,5-11 руб. за юань, а доллар/рубль завершит день в районе 72 руб./$1, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова

Валютные курсы перешли к консолидации в среду после двух дней направленного снижения, констатирует эксперт: юань остался у отметки 10,58 руб., доллар смог вернуться чуть выше 72 руб./$1 (торговая активность чуть снизилась, но в целом оставалась высокой).

Паузе в укреплении рубля способствовали в первую очередь технические факторы, отмечает Локтюхов - ключевые валюты вернулись к уровням проторговки последних дней мая, теперь выступающим локальными поддержками, свое сдерживающее влияние на действие участников рынка оказали приближение "длинных" выходных и неочевидность дальнего движения нефтяных котировок.

"Хотя в целом риски по-прежнему смещены в сторону укрепления рубля, но их реализация более вероятна на следующей неделе. И в отсутствие значимых новостных вводных технические факторы продолжат сдерживать колебания валютных курсов в четверг, - пишет аналитик ПСБ. - Рассчитываем, что юань останется в нижней части нашего текущего целевого диапазона 10,5-11 руб., доллар завершит торги в районе 72 руб./$1".

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