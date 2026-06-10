"Финам" понизил целевую цену акций ЛУКОЙЛа до 6050 руб

"Финам" понизил целевую цену акций "ЛУКОЙЛа" с 6420 до 6050 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сохранив рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 30% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Акции "ЛУКОЙЛа" локально опустились до минимума с весны 2023 года на фоне неопределенности относительно продажи зарубежных активов, укрепления рубля и общей слабости российского рынка, - отмечает эксперт. - При этом щедрая дивидендная политика и улучшение конъюнктуры из-за конфликта на Ближнем Востоке могут обеспечить "ЛУКОЙЛу" привлекательную дивидендную доходность по итогам года. Кроме того, "ЛУКОЙЛ" остается ставкой на успешную продажу зарубежных активов хотя бы в среднесрочной перспективе".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.