Краткосрочным целевым диапазоном для цены золота может стать $3800-4000/унц. - ПСБ

Краткосрочным целевым диапазоном для цены золота может стать $3800-4000 за унцию, полагает эксперт ПСБ Богдан Зварич.

В последние торговые сессии на рынке драгметаллов развивается коррекционный тренд, в результате чего золото и серебро вышли на минимумы с 23 марта, отступив ниже $4200 и $64 за унцию соответственно.

По мнению эксперта, факторы давления на стоимость золота следующие:

- Усиление позиций доллара.

- Рост рисков повышения ставки в США на фоне высоких цен на энергоносители, провоцирующих рост инфляции, а также сильного рынка труда.

- Сохранение напряженности на Ближнем Востоке.

"Учитывая риски затягивания ближневосточного конфликта, в краткосрочной перспективе, на наш взгляд, сохраняются риски дальнейшего снижения драгметаллов. Так, целевым диапазоном для золота может стать $3800 - 4000/унц., а для серебра - район $56-60/унц.", - прогнозирует Зварич.

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